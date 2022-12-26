В Харькове и области раздаются взрывы.

Местные власти просят людей находиться в укрытиях.

"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, 24 декабря российская армия нанесла минометные удары по селу Подолы Купянского района Харьковской области. оккупанты попали прямо в частное домовладение. В результате вражеского обстрела погиб 72-летний мужчина. Женщина, которой 74 года, получила взрывную травму и осколочное ранение. Пенсионерку госпитализировали в больницу.

Обстрелы регионов на 25 декабря: россияне наносят удар по приграничным районам Харьковщины

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