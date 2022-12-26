Дочь Константина Меладзе восхитила редкими кадрами с 46-летней мамой

Лия показала, как они провели время в Латвии.

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе – Лия – поделилась семейным контентом.

В частности, в Instagram-stories девушка опубликовала редкие снимки с мамой, 46-летней Яной Сумм. Фотографии были сделаны в Латвии на фоне Балтийского моря. На фотографиях Лия с мамой обнимались, дурачились и показывали руками сердечко.

Яна Сумм и Лия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

В общем, именно в Латвии Яна с дочерью встретили Рождество, а компанию им составила подруга Лии.

Яна Сумм и Лия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzeliya

Отметим, младшая дочь Константина Меладзе избегает публичности. Девушка редко публикует фотографии в фотоблоге и почти ничего там не рассказывает о себе и своей семье.

Напомним, Яна Сумм и Константин Меладзе прожили в браке 19 лет. Вместе они воспитывают троих детей – дочерей Лию и Алису и сына Валерия.

В настоящее время продюсер живет в браке с певицей Верой Брежневой. Однако еще с лета ходят слухи, что у пары не все хорошо в отношениях. Говорят, что раскол между супругами произошел из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала страна-агрессор Россия.

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