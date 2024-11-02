В Киеве раздался мощный взрыв: работает ПВО

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве в ночь на 2 ноября произошел мощный взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.
Сообщается, что взрыв прогремел при включении воздушной тревоги примерно в 04:55.
В КМВА заявили о работе сил противовоздушной обороны в столице
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре произошли взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.
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