В Киеве раздался мощный взрыв: работает ПВО

В Киеве в ночь на 2 ноября произошел мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.

Сообщается, что взрыв прогремел при включении воздушной тревоги примерно в 04:55.

В КМВА заявили о работе сил противовоздушной обороны в столице

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре произошли взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

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