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Астрологический прогноз на 2 ноября

Астрологический прогноз на 2 ноября

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне. Поскольку речь идет о выходном дне, скорее всего, они коснутся домашних дел, но и профессиональные проекты тоже исключать нельзя. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, единственное исключение – стоматологические проблемы. 

Питание дня: время идеально подходит для голодания и подбора новой диеты. 

Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на их мрачность и путанность, не сбываются, так что не стоит принимать их сюжет близко к сердцу. 

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим раздражительность и агрессию. 

Цитата дня: «Порядочность отражается в речах, но еще вернее – в делах» (Бальтасар Грасиан). 

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