Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне. Поскольку речь идет о выходном дне, скорее всего, они коснутся домашних дел, но и профессиональные проекты тоже исключать нельзя.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, единственное исключение – стоматологические проблемы.
Питание дня: время идеально подходит для голодания и подбора новой диеты.
Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на их мрачность и путанность, не сбываются, так что не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.
Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим раздражительность и агрессию.
Цитата дня: «Порядочность отражается в речах, но еще вернее – в делах» (Бальтасар Грасиан).
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