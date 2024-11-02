Астрологический прогноз на 2 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к активным действиям, начиная воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне. Поскольку речь идет о выходном дне, скорее всего, они коснутся домашних дел, но и профессиональные проекты тоже исключать нельзя.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, неопасны и непродолжительны, единственное исключение – стоматологические проблемы.

Питание дня: время идеально подходит для голодания и подбора новой диеты.

Стрижка дня: стрижку нужно отложить на другое время.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи, несмотря на их мрачность и путанность, не сбываются, так что не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.

Табу дня: нельзя демонстрировать окружающим раздражительность и агрессию.

Цитата дня: «Порядочность отражается в речах, но еще вернее – в делах» (Бальтасар Грасиан).

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