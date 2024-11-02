Астрологічний прогноз на 2 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна приступати до активних дій, починаючи втілювати все те, що було задумано напередодні. Оскільки йдеться про вихідний день, швидше за все, вони зачеплять домашні справи, але й професійні проекти теж виключати не можна.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний.

Щасливе каміння дня: халцедон, агат переливчастий.

За якусь частину тіла відповідає: зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, безпечні та нетривалі, єдиний виняток – стоматологічні проблеми.

Харчування дня: час ідеально підходить для голодування та підбору нової дієти.

Стрижку дня: стрижку потрібно відкласти на інший час.

Магія і містика дня: можна читати змови і проводити ритуали, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі, незважаючи на їхню похмурість і плутаність, не справджуються, так що не варто приймати їхній сюжет близько до серця.

Табу дня: не можна демонструвати оточуючим дратівливість та агресію.

Цитата дня: «Порядність відображається у промовах, але ще вірніше – у справах»(Бальтасар Грасіан).

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