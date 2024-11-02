На Сумщині пролунало 60 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 60 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Великописарівська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (12 вибухів), обстріл з РСЗВ (3 вибухи).

Новослобідська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Хотінська громада: з ворожого літака здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (5 вибухів), удари FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. З ворожого БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (8 вибухів).

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).

Сумська громада: через удар БпЛА (1 вибух) за попередньою інформацією є травмовані, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, легкові автомобілі. Всі відповідні служби залучені для подолання наслідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія завдала удару по Дніпру, в наслідок чого поранено 14-річного підлітка.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині внаслідок авіаудару по кладовищу загинула жінка, що прибирала могилу сина.

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