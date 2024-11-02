В Сумской области раздалось 60 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская общины.

Великописаревское общество: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (6 взрывов).

Белопольское общество: зафиксирован удар FPV-дронами (3 взрыва), минометные обстрелы (12 взрывов), обстрел из РСЗО (3 взрыва).

Новослободская община: с территории РФ совершен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юношеское общество: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

Хотинская община: с вражеского самолета произведены пуски авиационных бомб типа КАБ (5 взрывов), удары FPV-дронами (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольское общество: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Со вражеского БпЛА квадрокоптерного типа произведен сброс взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв).

Середино-будская община: враг ударил из минометов (8 взрывов).

Миропольское общество: нанесена атака КАБ (3 взрыва).

Сумская община: из-за удара БпЛА (1 взрыв) по предварительной информации травмированы, поврежден многоэтажный жилой дом, легковые автомобили. Все соответствующие службы задействованы для преодоления последствий.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла удар по Днепру, в результате чего ранен 14-летний подросток.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине в результате авиаудара по кладбищу погибла убиравшая могилу сына женщина.

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