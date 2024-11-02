У Києві пролунав потужний вибух: працює ППО

У Києві в ніч проти 2 листопада пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів ТСН.

Повідомляється, що вибух пролунав під час включення повітряної тривоги приблизно о 04:55.

У КМВА заявили про роботу сил протиповітряної оборони в столиці

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі сталися вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.

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