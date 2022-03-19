В монастырях на Афоне молятся за Украину - Мацола

Со священной горы приходят письма с поддержкой украинцев.

Слова о молитве за украинцев и наше государство возносятся в монастырях и скитах Афона.

Об этом сообщил украинский предприниматель и общественный деятель Андрей Мацола.

"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину я получил более десяти писем из разных монастырей Афона — автономной монашеской республики в Греции и одноименной священной горы. Вот только одно из них — из монастыря Ставроникита. В каждом письме слова поддержки всех украинцев и осуждения войны, которую против нас вероломно начал северный сосед. Но главное — слова о молитве о нас и нашем государстве, которые возносятся в монастырях и скитах Афона. Здесь, в садах Пресвятой Богородицы, молитвы непрерывно раздаются уже более тысячи лет, а в эти наполненные украинской болью дни они по-особому раздаются за нас", — написал он.

Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины. Пострадали уже не менее 28 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в не менее шести областях Украины.