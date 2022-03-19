В монастирях на Афоні моляться за Україну - Мацола

Зі священної гори надходять листи з підтримкою українців.

Слова про молитву за українців та нашу державу підносяться в монастирях та скитах Афону.

Про це повідомив український підприємець та громадський діяч Андрій Мацола.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну я отримав більше десяти листів з різних монастирів Афону — автономної чернечої республіки в Греції й однойменної священної гори. Ось лише один з них — з монастиря Ставронікіта. В кожному листі слова підтримки всіх українців та засудження війни, яку проти нас віроломно розпочав північний сусід. Але головне — слова про молитву за нас та нашу державу, яка підноситься в монастирях та скитах Афону. Тут, в садах Пресвятої Богородиці, молитви безперервно лунають вже понад тисячу років, а в ці наповнені українським болем дні вони по-особливому лунають за нас", - написав він.

Нагадаємо, російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України. Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України.