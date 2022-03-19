Школярі повернулись до навчання: підсумки першого тижня

У більшості областей відновлено освітній процес.

Закінчився перший тиждень освітнього процесу після двотижневих канікул.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Розпочати освітній процес було дуже важливо. Адже зараз діти переживають надважкий період. І освітній процес має на меті, перш за все, відволікти їх від звуку сирен та стресу", - зазначив він.

Так, за даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій:

в 11-ти областях усі ЗЗСО організували освітній процес за дистанційною формою навчання;

у 4-х областях частково в школах дистанційний процес або канікули;

у 7-ми областях частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено;

у 2-х областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено;

в одній області частково дистанційний та змішаний формат, а у деяких громадах канікули.

Шкарлет наголосив, що протягом тижня заклади освіти змінювали формат освітнього процесу, зважаючи на безпекову ситуацію.

Також він нагадав, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн».

Крім того, створено Всеукраїнський онлайн розклад. А у межах освітнього проєкту «Навчання без меж» відбувається трансляція відеоуроків для школярів 5-11 класів на телеканалах ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та «Суспільне», а також платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet. tv та Volia tv.

Заклади дошкільної освіти:

у 4-х областях садочки використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батькам;

у 2-х областях частина садків поновили свою роботу в звичному форматі;

у решті областей наразі освітній процес не відбувається.

Тож 14 березня Міністерство освіти й науки разом із ЮНІСЕФ запустили дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років. Випуски доступні до перегляду на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO. Ініціатива допоможе батькам зайняти дитину пізнавальними та розвивальними активностями і, наскільки це можливо, відволікти від війни.

Цей проєкт є платформою, на якій батьки та вихователі зможуть знайти всі необхідні розвивальні матеріали у відкритому доступі.

Як можна долучитися до онлайн-навчання в нинішніх умовах

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