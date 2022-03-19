Школьники вернулись к учебе: итоги первой недели

В большинстве областей возобновлен образовательный процесс.
Закончилась первая неделя образовательного процесса после двухнедельных каникул.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Начать образовательный процесс было очень важно. Ведь сейчас дети переживают сверхтяжелый период. И образовательный процесс преследует цель, прежде всего, отвлечь их от звука сирен и стресса", — отметил он.
Так, по данным департаментов образования и науки областных военных администраций:
- в 11 областях все ОЗСО организовали образовательный процесс по дистанционной форме обучения;
- в 4-х областях частично в школах дистанционный процесс или каникулы;
- в 7 областях частично дистанционный процесс, каникулы или занятия приостановлены;
- в 2-х областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен;
- в одной области частично дистанционный и смешанный формат, а в некоторых громадах каникулы.
Шкарлет отметил, что в течение недели учебные заведения меняли формат образовательного процесса, учитывая ситуацию с безопасностью.
Также он напомнил, что для дистанционного обучения соискатели образования и учителя могут использовать национальную электронную платформу Всеукраинская школа онлайн.
Кроме того, создано Всеукраинское онлайн расписание. В рамках образовательного проекта «Обучение без границ» происходит трансляция видеоуроков для школьников 5-11 классов на телеканалах ПЛЮСПЛЮС, «Пиксель» и «Суспільне», а также платформах онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 video, sweet. tv и Volia tv.
Заведения дошкольного образования:
- в 4-х областях садики используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями;
- в 2-х областях часть садов возобновили свою работу в привычном формате;
- в остальных областях пока образовательный процесс не происходит.
14 марта Министерство образования и науки вместе с ЮНИСЕФ запустили детский онлайн-сад НУМО с видеозанятиями для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Выпуски доступны для просмотра на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO. Инициатива поможет родителям занять ребенка познавательными и развивающими активностями и, насколько это возможно, отвлечься от войны.
Этот проект является платформой, где родители и воспитатели смогут найти все необходимые развивающие материалы в открытом доступе.
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