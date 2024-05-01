В Одессе раздаются взрывы – что известно

Жители Одессы и Одесского района, находитесь в укрытиях.
Вечером 1 мая российские оккупанты снова атакуют Одессу. В городе раздаются взрывы.
Об этом в 21:56 сообщает руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя", – призвал Кипер.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения российской армией баллистического вооружения.
В 21:58 в городе произошло два взрыва.
"Есть разрушения и возгорание гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", – сообщает издание "Думская".
Напомним, 29 апреля Одесса подверглась ракетному удару. После взрыва загорелось здание, известное в городе как "замок Кивалова" или "замок Гарри Поттера". 1 мая стало известно о том, что число погибших в результате ракетного удара РФ возросло до шести человек.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шок! Ракета была со шрапнелью! Россия ударила по Одессе с намерением убить как можно больше людей!
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