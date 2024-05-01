В Одесі лунають вибухи – що відомо

Жителі Одеси та Одеського району, перебувайте в укриттях.

Ввечері 1 травня російські окупанти знову атакують Одесу. В місті лунають вибухи.

Про це о 21:56 повідомляє керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою", – закликав Кіпер.

В Повітряних силах попередили про загрозу застосування російською армією балістичного озброєння.

О 21:58 у місті пролунали два вибухи.

"Є руйнування та загоряння цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомляє видання "Думская".

Нагадаємо, 29 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Після вибуху загорілася будівля, відома в місті як "замок Ківалова" або "замок Гаррі Поттера". 1 травня стало відомо про те, що кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який влаштувала РФ, зросла до шести осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Шок! Ракета була зі шрапнеллю! Росія вдарила по Одесі з наміром убити якомога більше людей!

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