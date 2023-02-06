Выплаты военным: Резников объяснил порядок начисления

Министр обороны Алексей Резников заявил, что с 1 февраля 2023 года уровень денежного довольствия военнослужащих подняли примерно на 30-35%. Дополнительные выплаты в размере 30 и 100 тысяч гривен остались.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции 5 февраля.

"Мы наоборот подняли уровень денежного довольствия на выполнение указа президента Украины. Если раньше стрелок – это наименьшая позиция, получал 13 тысяч гривен, теперь он будет иметь 20 тысяч гривен. Это выше, чем средняя заработная плата по Украине. А дальше оплата увеличивается в соответствии с рангом военного, у всех них будет увеличена заработная плата на 30-35%", — отметил он.

Министр обороны сказал, что дополнительные выплаты как стимулирующий фактор – 100 тысяч и 30 тысяч гривен – оставлены, однако состоялись уточнения относительно того, кто именно должен получать эти средства. Потому что они предусматривались непосредственно для тех, кто на линии контакта рискуя своей жизнью, ведет огонь, напрямую воюет.

"То, что у военных называется "на нуле". Они все получают и будут получать 100 тыс. грн, как это было принято решение в прошлом году. Единственное, что если теперь в таких условиях будет, к примеру стрелок, то он будет получать 120 тыс. грн (20 тыс. грн + 100 тыс. грн за пребывание на линии контакта – ред.), если это уровень военного выше, то выплаты, соответственно, также будут выше", — разъяснил глава Минобороны.

В то же время те, кто обеспечивают боевые задания, но дальше линии фронта, также будут получать 30 тысяч гривен вознаграждения. Такую же сумму будут получать военные, выполняющие боевые задания, например, на севере вдоль линии фронта.

"Те, кто выполняет боевую задачу немного дальше, но около линии фронта, будут так же продолжать получать 30 тысяч гривен. Опять же, как я уже говорил, тот же стрелок будет получать 20 тыс. грн и 30 тыс. грн — то есть всего 50 тыс. грн., и это касается не только ВСУ, но и Нацполиции, Нацгвардии, пограничников, спецподразделений СБУ, ГУР, то есть все, кто в форме, будут получать средства за выполнение боевого задания", — резюмировал Алексей Резников.

Дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн отменили для находящихся далеко в тылу военнослужащих вне зоны боевых действий и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны.

В Украине изменили порядок выплат военным

С 1 февраля 2023 года начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Теперь выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Следовательно, выплаты дополнительного вознаграждения 100 тысяч гривен военнослужащим, участвующим в боевых действиях непосредственно на линии столкновения, не изменятся.

Вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей,

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