Виплати військовим: Резніков пояснив порядок нарахування

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що від 1 лютого 2023 року рівень грошового забезпечення військовослужбовців підняли приблизно на 30-35%. Додаткові виплати у розмірі 30 та 100 тисяч гривень були залишені.

Про це він розповів під час пресконференції 5 лютого.

"Ми навпаки підняли рівень грошового забезпечення на виконання указу президента України. Якщо раніше стрілець – це найменша позиція, отримував 13 тисяч гривень, тепер він буде мати 20 тисяч гривень. Це вище, ніж середня заробітна плата по Україні. А далі оплата збільшується відповідно до рангу військового, у всіх них буде збільшена заробітна плата у 30-35%", - зазначив він.

Міністр оборони сказав, що додаткові виплати, як стимулюючий фактор – 100 тисяч і 30 тисяч гривень – залишені, однак відбулися уточнення щодо того, хто саме має отримувати ці кошти. Тому що вони передбачалися безпосередньо для тих, хто на лінії контакту ризикуючи своїм життям, веде вогонь, безпосередньо воює.

"Те, що у військових називається "на нулі". Вони всі отримують і будуть отримувати 100 тис. грн, як це було прийнято рішення минулого року. Єдине, якщо тепер у таких умовах буде, до прикладу стрілець, то він буде отримувати 120 тис. грн (20 тис. грн + 100 тис. грн за перебування на лінії контакту – ред.), якщо це рівень військового вище, то виплати, відповідно, також будуть вищі", - роз'яснив очільник Міноборони.

Водночас ті, хто забезпечують бойові завдання, але далі від лінії фронту, також отримуватимуть 30 тисяч гривень винагороди. Таку ж суму отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання, наприклад, на півночі вздовж лінії фронту.

"Ті, хто виконує бойове завдання трохи далі, але біля лінії фронту, будуть так само продовжувати отримувати 30 тисяч гривень. Знову ж таки, як я вже казав, той самий стрілець буде отримувати 20 тис. грн і 30 тис. грн – тобто всього 50 тис. грн. І це стосується не лише ЗСУ, а й Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників, спецпідрозділів СБУ, ГУР, тобто всі, хто у формі, будуть отримувати кошти за виконання бойового завдання", - резюмував Олексій Резніков.

Додаткову місячну виплату у 30 тис. грн скасували для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни.

В Україні змінили порядок виплат військовим

Від 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Тепер виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Відтак, виплати додаткової винагороди 100 тисяч гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться.

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин,

Читайте також: