Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Механика, робот, вариатор или автомат: что выбрать?

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Механика, робот, вариатор или автомат: что выбрать?

https://profile.ru

Ещё не так давно, автомобилисты не были избалованы автомобильными технологиями, а вот теперь, нужно хорошенько подумать перед покупкой того или иного авто.

© autoua.net
autoua.net

РУЧНАЯ КПП

Старая добрая механическая коробка передач с каждым днем все больше теряет актуальность и приверженцев – особенно в больших городах. Выбор механики по-настоящему рационален лишь в том случае, если вы ездите в основном за городом, особенно на дальние расстояния: пока еще большинство вариантов автомобилей с МКПП экономичнее своих аналогов с теми же моторами, но автоматическими коробками.

Хотя и здесь все чаще случаются исключения: например, Kia Sportage с 2-литровым бензиновым мотором потребляет меньше топлива именно в версии с автоматом. Несомненно, предпочтут механическую коробку те, кто считает, что именно такая трансмиссия позволяет во всей полноте контролировать автомобиль и получать от него больше эмоциональной отдачи.

Справедливости ради стоит отметить, практически все современные автоматические коробки уже давно избавились от чрезмерной задумчивости, а с выбором режима, оптимального как для динамики, так и экономичности, они справляются лучше большинства водителей.

Другое дело, что механика без проблем перенесет резкие манеры вождения и большие нагрузки (например, на бездорожье или при буксировке тяжелого прицепа), в отличие от куда более нежных автоматических трансмиссий.

Наконец, механика обходится дешевле всех других типов коробок передач не только в приобретении, но и в обслуживании. Сцепление у аккуратных и умелых водителей даже в мегаполисе может прослужить 120 тысяч км и более, да и масло для МКПП, если уж вдруг и придется его когда-нибудь менять, дешевле, чем для автоматов.

©

Автомат

Если наличие трех педалей при двух ногах порождает когнитивный диссонанс, то выбор лучше остановить на трансмиссии, которая мужественно возьмет на себя нелегкую работу по установлению связи мотора с колесами. Автомат определенно удобнее и, главное, безопаснее в большом городе.

Наиболее распространенный вариант – традиционная гидромеханическая коробка передач: планетарная коробка с числом ступеней от четырех до семи и гидротрансформатор вместо сцепления. Это же еще и самая надежная конструкция: даже автоматы французского производства, ранее считавшиеся капризными, давно исцелились от детских болезней и исправно выхаживают отведенный им ресурс с минимальными расходами на обслуживание.

Практически все гидроавтоматы сегодня снабжены функцией ручного выбора передач, которая пригодится, например, для торможения двигателем на затяжных горных спусках. Проще и дешевле стали современные автоматы и в обслуживании: значительная часть таких коробок не требует долива или замены масла в течение всего срока службы.

Уходит в прошлое еще один фирменный недостаток таких трансмиссий – повышенный расход топлива. Основной недостаток как гидроавтомата, так и вообще любой автоматизированной трансмиссии – необходимость в аккуратной, бережливой эксплуатации.

Автоматы не любят резкого, рваного темпа вождения, не переносят буксировки. При переключении режимов (например, из стояночного P в режим движения D или из D в задний ход R) лучше делать как минимум двухсекундную паузу перед троганием – это заметно увеличит ресурс блока гидравлических клапанов и продлит благополучную жизнь трансмиссии. Никогда нельзя включать на ходу нейтраль – это губит автомат! А зимой не будет лишним погреть коробку, перед началом движения включив на пару минут режим D.

© drive2.ru
drive2.ru

Роботизированная механическая коробка передач

По дьявольскому наущению маркетологов и экономистов подневольный инженерный гений породил этакий автомат для бедных – роботизированную механическую коробку передач. В сущности, это та же механика, но переключением передач и сцеплением в ней управляет автоматический привод с электрическим или гидравлическим исполнительным механизмом.

У водителя – почти такой же селектор, как и на автомобилях с классическими автоматами, но в поведении машина с роботом заметно отличается. И, увы, не в лучшую сторону. Даже наиболее удачные современные роботизированные коробки досаждают задумчивостью, "кивками" и непредсказуемыми моментами переключений с длительными паузами.

В городе это не только неудобно, но порой и опасно: пока коробка "думает", переходя на другую передачу, автомобиль прекращает ускоряться. Перед вами задумает втиснуться кто-то ушлый, и как раз в этот момент робот таки включает следующую передачу – ваш автомобиль с рывком вновь устремляется вперед…

Многие роботизированные коробки оказывались весьма ненадежными – и при этом очень дорогими в ремонте. И даже регулярное их обслуживание часто влетает в копеечку: роботы изнашивают сцепление в разы быстрее, чем самые неумелые водители –в условиях интенсивной городской эксплуатации сцепления некоторых роботизированных коробок выдерживают лишь 20 тысяч км. Достоинство у робота лишь одно: он заметно экономичнее как любых автоматов, так и механики.

©

Вариатор

C середины 90-х большое развитие получил еще один интересный агрегат – бесступенчатый вариатор. Конструкция его такова: два шкива с изменяемым диаметром связаны между собой цепью либо металлическим клиновидным ремнем. Меняя свой диаметр, шкивы регулируют передаточное отношение, причем они способны это делать плавно, без фиксированных ступеней – поэтому первые вариаторы удивляли владельцев оборудованных ими автомобилей тем, что мотор при разгоне хоть до 100 км/ч держал неизменные обороты.

Равномерный гул двигателя был непривычен и не вызывал у автолюбителей ярких эмоций – поэтому вскоре производители начали программировать работу вариаторов так, чтобы они имитировали переключение передач с легким изменением оборотов и, соответственно, звука работы мотора. Все современные вариаторы, как и гидроавтоматы, имеют режим ручного выбора передач – вот только в данном случае под передачами надо понимать набор фиксированных передаточных отношений между шкивами.

Вариатор горазд похвастать весьма бодрой отзывчивостью на педаль акселератора – он живее гидроавтомата. А по экономичности таков же – ведь вместо сцепления у него тоже инертный гидротрансформатор, съедающий заметную долю потока мощности.

Техобслуживание бесступенчатой трансмиссии подороже, чем гидроавтомата: современные вариаторы уже, как правило, не требуют периодической замены цепи или ремня, однако масло в них менять нужно – обычно каждые 90 тысяч км. Кроме того, вариатор считается механиками довольно нежной конструкцией – особенно нежелательна для него езда по серьезному бездорожью с буксованием.

©

Роботизированная коробка с двумя сцеплениями

Еще одна альтернатива гидроавтомату – преселективная роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Прославилась эта конструкция благодаря концерну Volkswagen, который первым освоил выпуск таких коробок передач под названием DSG – сегодня практически все автомобили в модельных рядах всех брендов концерна, за немногим исключением, оснащаются этими коробками.

Причем более мощные моторы комплектуются шестиступенчатыми DSG, а менее мощные – семиступенчатыми. При этом в концерне имеют практически три линейки данных коробок, незначительно отличающихся друг от друга конструкционно: это DSG, S-tronik и PDK. Идею также подхватили и другие производители, включая китайцев.

Основное преимущество преселективной коробки над гидроавтоматом – кардинально лучший показатель экономичности: робот с двумя сцеплениями способен сократить расход топлива на 15–20% в сравнении с традиционной АКПП.

Поведение трансмиссии напоминает гидроавтомат: преселективный робот тоже не лишен задумчивости, так что для уверенного выхода на обгон коробку лучше переводить либо в спортивный, либо в ручной режим.

В отличие от обычного автомата, этот робот не удерживает машину на подъеме при отпущенной педали тормоза: автомобиль откатывается назад точно так же, как с механической коробкой. Бывают вопросы и к надежности этих трансмиссий: так, широко известны проблемы с семиступенчатыми DSG.

Производитель в основном решает их по гарантии, но если последняя закончится, то владельцу мало не покажется: стоимость комплекта сцеплений, например, превышает 1 000 долларов.

Резюме

Итак, если с механикой все более-менее ясно, то по части автоматических коробок порекомендуем следующее. Выберете традиционный гидроавтомат – не прогадаете при любом раскладе: это наиболее надежная, хорошо изученная и практичная в эксплуатации трансмиссия.

Для тех, кто обычно не покидает асфальт (а если и покидает, то не пускается во все тяжкие по распутице и бездорожью), неплохая альтернатива – вариатор. Он порадует лучшей отзывчивостью, хотя в обслуживании обойдется несколько дороже.

Ну а эксперименты с роботами любых типов – пока что лотерея "повезет – не повезет": пожалуй, этим типам коробок еще нужно дозреть.

Следующая публикация