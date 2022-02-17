Механика, робот, вариатор или автомат: что выбрать?

Ещё не так давно, автомобилисты не были избалованы автомобильными технологиями, а вот теперь, нужно хорошенько подумать перед покупкой того или иного авто.

autoua.net

РУЧНАЯ КПП

Старая добрая механическая коробка передач с каждым днем все больше теряет актуальность и приверженцев – особенно в больших городах. Выбор механики по-настоящему рационален лишь в том случае, если вы ездите в основном за городом, особенно на дальние расстояния: пока еще большинство вариантов автомобилей с МКПП экономичнее своих аналогов с теми же моторами, но автоматическими коробками.

Хотя и здесь все чаще случаются исключения: например, Kia Sportage с 2-литровым бензиновым мотором потребляет меньше топлива именно в версии с автоматом. Несомненно, предпочтут механическую коробку те, кто считает, что именно такая трансмиссия позволяет во всей полноте контролировать автомобиль и получать от него больше эмоциональной отдачи.

Справедливости ради стоит отметить, практически все современные автоматические коробки уже давно избавились от чрезмерной задумчивости, а с выбором режима, оптимального как для динамики, так и экономичности, они справляются лучше большинства водителей.

Другое дело, что механика без проблем перенесет резкие манеры вождения и большие нагрузки (например, на бездорожье или при буксировке тяжелого прицепа), в отличие от куда более нежных автоматических трансмиссий.

Наконец, механика обходится дешевле всех других типов коробок передач не только в приобретении, но и в обслуживании. Сцепление у аккуратных и умелых водителей даже в мегаполисе может прослужить 120 тысяч км и более, да и масло для МКПП, если уж вдруг и придется его когда-нибудь менять, дешевле, чем для автоматов.

Автомат

Если наличие трех педалей при двух ногах порождает когнитивный диссонанс, то выбор лучше остановить на трансмиссии, которая мужественно возьмет на себя нелегкую работу по установлению связи мотора с колесами. Автомат определенно удобнее и, главное, безопаснее в большом городе.

Наиболее распространенный вариант – традиционная гидромеханическая коробка передач: планетарная коробка с числом ступеней от четырех до семи и гидротрансформатор вместо сцепления. Это же еще и самая надежная конструкция: даже автоматы французского производства, ранее считавшиеся капризными, давно исцелились от детских болезней и исправно выхаживают отведенный им ресурс с минимальными расходами на обслуживание.

Практически все гидроавтоматы сегодня снабжены функцией ручного выбора передач, которая пригодится, например, для торможения двигателем на затяжных горных спусках. Проще и дешевле стали современные автоматы и в обслуживании: значительная часть таких коробок не требует долива или замены масла в течение всего срока службы.

Уходит в прошлое еще один фирменный недостаток таких трансмиссий – повышенный расход топлива. Основной недостаток как гидроавтомата, так и вообще любой автоматизированной трансмиссии – необходимость в аккуратной, бережливой эксплуатации.

Автоматы не любят резкого, рваного темпа вождения, не переносят буксировки. При переключении режимов (например, из стояночного P в режим движения D или из D в задний ход R) лучше делать как минимум двухсекундную паузу перед троганием – это заметно увеличит ресурс блока гидравлических клапанов и продлит благополучную жизнь трансмиссии. Никогда нельзя включать на ходу нейтраль – это губит автомат! А зимой не будет лишним погреть коробку, перед началом движения включив на пару минут режим D.

drive2.ru

Роботизированная механическая коробка передач

По дьявольскому наущению маркетологов и экономистов подневольный инженерный гений породил этакий автомат для бедных – роботизированную механическую коробку передач. В сущности, это та же механика, но переключением передач и сцеплением в ней управляет автоматический привод с электрическим или гидравлическим исполнительным механизмом.

У водителя – почти такой же селектор, как и на автомобилях с классическими автоматами, но в поведении машина с роботом заметно отличается. И, увы, не в лучшую сторону. Даже наиболее удачные современные роботизированные коробки досаждают задумчивостью, "кивками" и непредсказуемыми моментами переключений с длительными паузами.

В городе это не только неудобно, но порой и опасно: пока коробка "думает", переходя на другую передачу, автомобиль прекращает ускоряться. Перед вами задумает втиснуться кто-то ушлый, и как раз в этот момент робот таки включает следующую передачу – ваш автомобиль с рывком вновь устремляется вперед…

Многие роботизированные коробки оказывались весьма ненадежными – и при этом очень дорогими в ремонте. И даже регулярное их обслуживание часто влетает в копеечку: роботы изнашивают сцепление в разы быстрее, чем самые неумелые водители –в условиях интенсивной городской эксплуатации сцепления некоторых роботизированных коробок выдерживают лишь 20 тысяч км. Достоинство у робота лишь одно: он заметно экономичнее как любых автоматов, так и механики.

Вариатор

C середины 90-х большое развитие получил еще один интересный агрегат – бесступенчатый вариатор. Конструкция его такова: два шкива с изменяемым диаметром связаны между собой цепью либо металлическим клиновидным ремнем. Меняя свой диаметр, шкивы регулируют передаточное отношение, причем они способны это делать плавно, без фиксированных ступеней – поэтому первые вариаторы удивляли владельцев оборудованных ими автомобилей тем, что мотор при разгоне хоть до 100 км/ч держал неизменные обороты.

Равномерный гул двигателя был непривычен и не вызывал у автолюбителей ярких эмоций – поэтому вскоре производители начали программировать работу вариаторов так, чтобы они имитировали переключение передач с легким изменением оборотов и, соответственно, звука работы мотора. Все современные вариаторы, как и гидроавтоматы, имеют режим ручного выбора передач – вот только в данном случае под передачами надо понимать набор фиксированных передаточных отношений между шкивами.

Вариатор горазд похвастать весьма бодрой отзывчивостью на педаль акселератора – он живее гидроавтомата. А по экономичности таков же – ведь вместо сцепления у него тоже инертный гидротрансформатор, съедающий заметную долю потока мощности.

Техобслуживание бесступенчатой трансмиссии подороже, чем гидроавтомата: современные вариаторы уже, как правило, не требуют периодической замены цепи или ремня, однако масло в них менять нужно – обычно каждые 90 тысяч км. Кроме того, вариатор считается механиками довольно нежной конструкцией – особенно нежелательна для него езда по серьезному бездорожью с буксованием.

Роботизированная коробка с двумя сцеплениями

Еще одна альтернатива гидроавтомату – преселективная роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Прославилась эта конструкция благодаря концерну Volkswagen, который первым освоил выпуск таких коробок передач под названием DSG – сегодня практически все автомобили в модельных рядах всех брендов концерна, за немногим исключением, оснащаются этими коробками.

Причем более мощные моторы комплектуются шестиступенчатыми DSG, а менее мощные – семиступенчатыми. При этом в концерне имеют практически три линейки данных коробок, незначительно отличающихся друг от друга конструкционно: это DSG, S-tronik и PDK. Идею также подхватили и другие производители, включая китайцев.

Основное преимущество преселективной коробки над гидроавтоматом – кардинально лучший показатель экономичности: робот с двумя сцеплениями способен сократить расход топлива на 15–20% в сравнении с традиционной АКПП.

Поведение трансмиссии напоминает гидроавтомат: преселективный робот тоже не лишен задумчивости, так что для уверенного выхода на обгон коробку лучше переводить либо в спортивный, либо в ручной режим.

В отличие от обычного автомата, этот робот не удерживает машину на подъеме при отпущенной педали тормоза: автомобиль откатывается назад точно так же, как с механической коробкой. Бывают вопросы и к надежности этих трансмиссий: так, широко известны проблемы с семиступенчатыми DSG.

Производитель в основном решает их по гарантии, но если последняя закончится, то владельцу мало не покажется: стоимость комплекта сцеплений, например, превышает 1 000 долларов.

Резюме

Итак, если с механикой все более-менее ясно, то по части автоматических коробок порекомендуем следующее. Выберете традиционный гидроавтомат – не прогадаете при любом раскладе: это наиболее надежная, хорошо изученная и практичная в эксплуатации трансмиссия.

Для тех, кто обычно не покидает асфальт (а если и покидает, то не пускается во все тяжкие по распутице и бездорожью), неплохая альтернатива – вариатор. Он порадует лучшей отзывчивостью, хотя в обслуживании обойдется несколько дороже.

Ну а эксперименты с роботами любых типов – пока что лотерея "повезет – не повезет": пожалуй, этим типам коробок еще нужно дозреть.