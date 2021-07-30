Мама Лизы просит помощи в ее лечении

Ребенок имеет задержку психо-речевого развития.

Семья Лизы не может самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой из-за постоянных реабилитаций ребенка и просит о помощи.

«Лизуня больше всего мечтает петь и рассказать свой первый стишок... Но из-за поражения ЦНС (астеническо-атонический синдром, задержка психо-речевого развития) она не в состоянии еще это сделать, хотя очень-очень старается и уже есть слоги, слова...», — рассказывает мама девочки.

Помогают преодолеть эти трудности девочке профессиональные специалисты — она занимается с логопедом, дефектологом, посещает курсы ЛФК, массажи и даже музыкальные занятия. Она имеет свои успехи.

«Однажды, врач сказал мне: «Мамочка, уделите этому ребенку больше времени и сил, а она как вырастет, скажет вам: «Мама, спасибо тебе». Очень-очень хочу услышать эти слова», — говорит мама Лизы и просит о поддержке неравнодушных людей.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149499116157874

Заторская Наталья Васильевна

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