Лидер партии Меркель призвал Германию предоставить оружие Украине

Новый глава ХДС призвал Германию не блокировать поддержку Украины оборонным оружием.

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал официальный Берлин не блокировать поставки вооружения Украине.

Об этом политик написал в Twitter.

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонным оружием — из-за ответственности за нашу историю и для обеспечения политического мирного порядка в Европе, которого должна придерживаться и Россия" — отметил Мерц.

Напомним, что 22 января этого года Фридрих Мерц стал новым главой ХДС, набрав 94% голосов. Мерц сменил в должности Армина Лашета.

Ранее новый канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддерживает идею поставки оружия Украине.

Читайте также: