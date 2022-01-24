Мама Лізи просить допомоги в її лікуванні

Дитина має затримку психо-мовленневого розвитку.

Родина Лізи не може самостійно впоратись із фінансовим навантаженням через постійні реабілітації дитини і просить про допомогу.

«Так сталось, що Лізуня родилась з трьох разовим обвиттям, синюшна та не заплакала. Хоча лікар запевнив що все буде добре. Та згодом ми побачили, що дитина відстає в розвитку, і стало страшно...Після чергового обстеження, наші побоювання підтвердились. Зараз Лізуня понад усе мріє співати і розказати свій перший віршик... Але через ураження ЦНС (астенічно-атонічний синдром, затримка психо-мовленневого розвитку) вона не може ще це зробити, хоча дуже-дуже старається, і вже є склади, слова...», - розповідає мама дівчинки.

Допомагають здолати ці труднощі дівчинці професійні спеціалісти – вона займається з логопедом, дефектологом, відвідує курси ЛФК, масажі та навіть музичні заняття. Вона має свої успіхи.

«Одного разу, лікар сказав мені: «Мамочко, приділіть цій дитині більше часу і сил, а вона як виросте, скаже вам: «Мамо, дякую тобі». Дуже-дуже хочу почути ці слова», - каже мама Лізи і просить про підтримку небайдужих людей.

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Заторська Наталія Василівна