Пархоменко Анне нужна ваша помощь

Усиленная реабилитация может лишить ребенка боли

Анна родилась с сильной асфиксией без признаков жизни, поэтому свой жизненный путь она начала с реанимации, где ее спасли, но врачи говорили, что Анюта не сможет даже самостоятельно есть.

«Нам предлагали отказаться от ребенка-инвалида, и мы не сдались. Домой мы попали уже в 2 месяца. Сейчас много всего позади, мы по-прежнему боремся с болезнью через боль и слезы. Полгода назад нам поставили диагноз: ДЦП, двойная гемиплегия со стойкими выраженными двигательными нарушениями. GMFCS V. Из-за сильной спастики мышц, кость правого бедра сместилась. К основному диагнозу добавился вывих правого и подвывих левого бедра. В будущем нас ждет очень сложная операция. Чтобы снизить ее риск, ребенку нужна постоянная реабилитация», - рассказывает мама девочки.

Спастика нарастает с каждым днем, не давая мышцам и суставам девочки развиваться, девочка страдает из-за боли.

«Анюте нужны регулярные курсы реабилитации, чтобы прежние проблемы не вернулись. Ведь благодаря им сохраняются наработанные навыки и появляются новые. Занятия в клиниках Днепра, Киев Тернополя и других городов Украины дали свои плоды: значительно увеличился объем движений в руках, Анюта научилась лучше удерживать себя в положении сидя на боку, заползать на ступеньки и спускаться с них, стоять у опоры за 1 руку 10 секунд, залезать на скамейку и ползает на четвереньках - это большие для нас достижение. За этот год мы прошли уже 2 реабилитации и планируем еще 3. К сожалению, самостоятельно оплатить курс реабилитации мы не можем, поэтому мы просим помощи у всех неравнодушных людей», - просит мама Ганусі.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 4149 4991 5640 2974 Пархоменко Лилия Викторовна

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