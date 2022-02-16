Ганні Пархоменко потрібна ваша допомога

Посилена реабілітація може позбавити дитину болю.

Ганна народилася з сильною асфіксією без ознак життя, тож свій життєвий шлях вона розпочала з реанімації, де її врятували, але лікарі говорили, що Анюта не зможе навіть самостійно їсти.

«Нам пропонували відмовитися від дитини-інвалід, та ми не здалися. Додому ми потрапили вже в 2 місяці. Зараз багато всього позаду, ми як і раніше боремося з хворобою через біль і сльози. Пів року тому нам поставили діагноз: ДЦП, подвійна геміплегія зі стійкими вираженими руховими порушеннями. GMFCS V. Через сильну спастику м'язів, кістка правого стегна змістилася. До основного діагнозу додався вивих правого і підвивих лівого стегна. В майбутньому на нас чекає дуже складна операція. Щоб знизити її ризик, дитині потрібна постійна реабілітація», - розповідає мама дівчинки.

Спастика наростає з кожним днем, не даючи м'язам і суглобам дівчинки розвиватися, дівчинка страждає через болі.

«Анюті потрібні регулярні курси реабілітації, щоб колишні проблеми не повернулися. Адже завдяки їм зберігаються напрацьовані навички і з'являються нові. Заняття в клініках Дніпра, Києва Тернополя та інших міст України дали свої плоди: значно збільшився обсяг рухів в руках, Анюта навчилася краще утримувати себе в положенні сидячи на боці, заповзати на сходинки і спускатися ними, стояти біля опори за 1 руку 10 секунд, залазити на лавку і повзає на четвереньках - це великі для нас досягнення. За цей рік ми пройшли вже 2 реабілітації і плануємо ще 3. На жаль, самостійно оплатити курс реабілітації місяці ми не можемо, тому ми просимо допомоги у всіх небайдужих людей», - просить мама Ганусі.

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанку 4149 4991 5640 2974 Пархоменко Лілія Вікторівна

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