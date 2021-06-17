Помогите Дане преодолеть лейкоз, который возвращается к нему уже в третий раз

Стоимость лечения оценивают в тысячи долларов.

Острый лимфобластный лейкоз поставил под угрозу жизнь Дани Максакова. Страшную болезнь в 2016 году врачи сначала приняли за обычную простуду с осложнениями. Лечение не давало результата, поэтому были проведены тщательные исследования, которые показали тяжелую болезнь.

Год лечения - и у малыша началась ремиссия, однако болезнь вернулась. "Очень сложно описать отчаяние и боль родителей, у которых появилась надежда на выздоровление и которым снова приходится переживать все ужасы заново", - говорят волонтеры.

Но семья собирается с силами и везет ребенка на спасение в Минск, там врачи снова вводят мальчика в ремиссию, проводят необходимую трансплантацию костного мозга и казалось бы, что теперь только путь к победе. Но болезнь оказывается сильнее и врачи констатируют уже третий рецидив.

Сейчас Даню снова начали лечить, врачи верят в победу и назначают новую трансплантацию. "Ему назначена Car-t терапия. Она служит мостиком к трансплантации. С четвертой попытки удалось вырастить клетки и ввести их нашему мальчику. У него есть все шансы победить этот страшный недуг. Сейчас мы ожидаем повторное полное обследование, по результатам которого будет решено о получении химиотерапии с последующей трансплантацией. На нашем счету сейчас 19.000 тысяч долларов США. Нам не хватает еще 21.000 тысячи на обследование и терапию. Средства на трансплантацию мы получили от МОЗ ", - рассказывает мама Дани и просит о финансовой поддержке.

Здравствуйте, дорогие друзья ❤️. Сейчас такой, не лёгкий для Данечки период. Бесконечное количество анализов, узи и КТ... Опубліковано Данил Максаков Середа, 9 червня 2021 р.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ карты 4149 6293 8708 1938

Максаков Дмитрий Олегович

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку