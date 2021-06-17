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Допоможіть Дані здолати лейкоз, який повертається до нього вже втретє

Дата публікації
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18к
Допоможіть Дані здолати лейкоз, який повертається до нього вже втретє

Вартість лікування оцінюють у тисячі доларів

Гострий лімфобластний лейкоз поставив під загрозу життя Дані Максакова. Страшну хворобу у 2016 році лікарі спочатку сприйняли за звичайну застуду з ускладненнями. Лікування не давало результату, тож було проведено ретельні дослідження, які показали важку хворобу. 

Рік лікування - і у хлопчика почалася ремісія, проте хвороба повернулась. "Дуже складно описати відчай і біль батьків, у яких з'явилася надія на одужання і яким знову доводиться переживати всі жахи знову", - кажуть волонтери.

Але родина збирається із силами і везе дитину на порятунок до Мінську, там лікарі знову вводять хлопчика в ремісію, проводять необхідну трансплантацію кісткового мозку і здавалося б, що тепер лише шлях до перемоги. Але хвороба виявляється сильнішою і лікарі констатують вже третій рецидив. 

Зараз Даню знову почали лікувати, лікарі вірять в перемогу і призначають нову трансплантацію. "Йому призначена Car-t терапія. Вона служить мостиком до трансплантації. З четвертої спроби вдалося виростити клітини і ввести їх нашому хлопчикові. У нього є всі шанси перемогти цей страшний недуг.  Зараз ми очікуємо на повторне повне обстеження, за результатами якого буде вирішено об отриманні хіміотерапії з подальшою трансплантацією. На нашому рахунку зараз 19.000 тисяч доларів США. Нам не вистачає ще 21.000 тисячі на обстеження та терапію. Кошти на трансплантацію ми отримали вiд МОЗ" - розповідає мама Дані і просить про фінансову підтримку.  

Здравствуйте, дорогие друзья ❤️. Сейчас такой, не лёгкий для Данечки период. Бесконечное количество анализов, узи и КТ...

Опубліковано Данил Максаков Середа, 9 червня 2021 р.

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