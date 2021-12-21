Усиленная реабилитация может изменить будущее Аринки

Стоимость услуг специалистов непосильная для семьи.

Роды у мамы Аринки были крайне тяжелыми — родовая деятельность остановилась, и ребенка начали доставать вакуумом и родовыми щипцами.

Сразу после рождения девочка попала в реанимацию, пробыла на аппарате ИВЛ. «В реанимации она пролежала 14 дней, затем была переведена в перинатальный центр, где мы пролежали еще три месяца. Ребенок был стабилен, но имела тяжелую пневмонию, самостоятельно не дышал, не было глотательного рефлекса, ела через зонд до трех месяцев», — рассказывает мама девочки.

Но только врачи стабилизировали состояние Аринки, девочке разрешили проходить реабилитацию, которая помогла бы ребенку приобрести те навыки, которые являются обычными для ее сверстников. «Ребенку 3 года, она не ходит, не говорит, не жует», — рассказывает мама девочки.

Ей очень нужна помощь специалистов, но их услуги слишком дорогие для семьи, поэтому им остается только просить о помощи добрых людей.

Реквизиты для помощи:

4731 2191 2228 1201 Радутная Татьяна

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