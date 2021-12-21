Под Киевом грузовик во время маневра снес 4 авто

Под Киевом грузовик во время маневра снес 4 авто

ТСН выясняет все подробности аварии, известно, что потерпевших нет.

В Буче, под Киевом, водитель грузовика пытался избежать столкновения, но задел несколько машин.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Очевидцы ДТП обнародовали видео, на котором грузовик, которым перевозят щебень, снес с дороги на обочину четыре автомобиля. По предварительным данным, один из легковушек не предпочел в движении грузовик и избежать столкновения не удалось.

Как результат — грузовик задел другие машины, двигавшиеся в тот момент по этой дороге.

ТСН выясняет все подробности аварии, известно, что потерпевших нет.

Напомним, что несколько дней назад также на трассе в направлении Бучи в результате ДТП было повреждено полдесятка автомобилей.

В Буче грузовик снес на обочину несколько автомобилей | Новости Украины

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