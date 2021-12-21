Під Києвом вантажівка під час маневру знесла 4 авто

Під Києвом вантажівка під час маневру знесла 4 авто

ТСН з'ясовує всі подробиці аварії, відомо, що потерпілих немає.

В Бучі, під Києвом, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але зачепив кілька машин.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Самовидці ДТП оприлюднили відео, на якому вантажівка, якою перевозять щебінь, знесла з дороги на обочину чотири автомобілі. За попередніми даними, один із легковиків не надав перевагу в русі вантажівці й уникнути зіткнення не вдалося.

Як результат - ваговоз зачепив інші машини, що рухалися в той момент цією дорогою.

ТСН з'ясовує всі подробиці аварії, відомо, що потерпілих немає.

Нагадаємо, що кілька днів тому також на трасі в напрямку Бучі в результаті ДТП було пошкоджено пів десятка автівок.

У Бучі вантажівка знесла на обочину кілька автомобілів | Новини України

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