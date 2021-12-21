Сходив на побачення, а звинуватили в зґвалтуванні: у Хмельницькому від чоловіка вимагали 100 тис. грн

Сходив на побачення, а звинуватили в зґвалтуванні: у Хмельницькому від чоловіка вимагали 100 тис. грн

Дівчата, яких нібито "зґвалтував" потерпілий розповіли, що не знали про шантаж.

У Хмельницькій області засудили двох чоловіків, які під приводом вигаданого зґвалтування вимагали у потерпілого 100 тис. грн. Підозрювані 4 місяці тероризували місцевого жителя.

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Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, повідомляє ТСН.ua.

Вимагали 100 тис. грн за мовчання про "зґвалтування"

Відомо, що двоє раніше судимих зловмисників від січня по квітень 2021 року тероризували жителя Хмельницького. Вони звинувачували чоловіка, що той нібито зґвалтував дівчат, з якими познайомився в Інтернеті і ходив на побачення, та вимагали від нього 100 тис. грн за мовчання.

Скриншот з Єдиного реєстру судових рішень

Підозрювані свою провину визнали

У суді підозрювані розповіли, що вони дружать. Від знайомих дівчат вони дізнались інформацію про те, що вони зустрічались із потерпілим та вирішили шантажувати його вигаданою інформацією про злочин. Потерпілий навіть кілька разів зустрічався із підозрюваними. Він намагався їм пояснити, що не причетний до злочину, проте ті лише погрожували чоловіку.

"В розмовах вони погрожували потерпілому застосувати щодо нього насильство, а також звернутись до правоохоронних органів щодо нібито його неправомірних дій, хоча знали, що нічого неправомірного він не вчиняв", - йдеться у матеріалах суду.

Потерпілий сам звернувся до поліції

Потерпілий сам звернувся до правоохоронних органів і шахраїв затримали під час отримання від чоловіка авансу - 17 тис. грн.

На суді потерпілий додав, що обвинувачені звинуватили його в зґвалтуванні та заявили, що у них нібито є докази цього.

Що кажуть дівчата, у "зґвалтуванні" яких звинуватили потерпілого

На суді дівчата, яких нібито "зґвалтував" потерпілий, розповіли, що вони справді знайомі з фігурантами справи та зустрічались спочатку з потерпілим, а потім із одним з підозрюваних. Саме одна із них підтвердила, що організувала зустріч колишнім кавалерам. Пізніше свідки дізнались, що підозрювані вимагали у потерпілого гроші під надуманим приводом.

У підозрюваних виявили наркотики

Згодом поліція під час обшуків у підозрюваних виявила наркотики та інші психотропні речовини.

Рішення суду

Суд визнав винними обидвох чоловіків у вимаганні та інших злочинах та присудив одному з них 3 роки і 6 місяців позбавлення волі, а іншому - 5 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна. Також з останнього підозрюваного, якого звинувачували в зберіганні наркотиків, суд стягнув 36 011 грн. 61 коп. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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