Эксперты рассказали, когда в Украине перестанут расти цены

Пик инфляции будет в сентябре и октябре, после чего рост цен несколько замедлится.

Ожидается, что темпы подорожания продуктов в Украине замедлятся в конце года, однако вмешаться может очередная волна пандемии COVID-19.

Об этом говорится в материале ТСН.ua «Последствия коронакризиса: почему в Украине стремительно дорожают продукты и что будет с ценами в конце года».

В августе инфляция выросла до 10,2% в годовом измерении, а продукты питания подорожали на 12,2%. Специалисты прогнозируют, что пик цен в Украине наступит в сентябре и октябре этого года, после чего инфляция несколько замедлится.

Похожий прогноз дает и Нацбанк: в конце года инфляция уменьшится до однознакових уровней, а в 2022 году постепенно вернется к 5% годовых.

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Замедление темпов роста потребительских цен в конце года специалисты объясняют эффектом от повышения учетной ставки НБУ с 8% до 8,5% на прошлойй неделе.

«НБУ регулирует потребление через ставку рефинансирования. Чем она выше, тем выше проценты по кредитам (например, потребительские кредиты сейчас растут бешеными темпами), и, соответственно, будет меньше желающих их брать. Кроме того, выше будет ставка по депозитам. Также ожидается, что возрастет доходность государственных ценных бумаг — ОВГЗ будут приносить более высокий доход. То есть, повышение учетной ставки должно повлиять на потребительские рынки и несколько замедлить инфляцию», — пояснил в комментарии ТСН.ua президент Инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

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Однако, по словам члена «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, на темпы инфляции повлияет урожай — причем не только в Украине, а в мире в целом. Ведь дефицит зерна в условной Франции будет способствовать повышению цен на мировых рынках автоматически повлияет на цены и в Украине.

«Ожидания в действительности не являются хорошими. Если осенью будет очередная волна пандемии, бизнес в мире снова ляжет. А если это произойдет — экономическая ситуация ухудшится во всех странах мира. Сырьевые рынки будут падать, в Украину будет поступать меньше валюты, а цены на товары — будут расти», — заключает специалист.

Напомним, что инфляция в августе 2021 по сравнению с июля 2021 г. года снизилась на 0,2%, а с начала года выросла на 6,2%.

Эксперты объясняют подорожание продовольственных товаров в Украину тремя факторами: «взлетом» цен на мировых рынках, ростом зарплат и импортированной инфляцией.

Подробнее о том, что будет осенью с ценами на продовольствие, читайте в материале ТСН.ua « Последствия коронакризиса: почему в Украине стремительно дорожают продукты и что будет с ценами в конце года».

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