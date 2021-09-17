Експерти розповіли, коли в Україні перестануть зростати ціни

Пік інфляції буде у вересні та жовтні, після чого зростання цін дещо сповільниться.

Очікується, що темпи здорожчання продуктів в Україні сповільняться наприкінці року, однак втрутитись може чергова хвиля пандемії COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.ua «Наслідки коронакризи: чому в Україні стрімко дорожчають продукти та що буде з цінами наприкінці року».

У серпні інфляція зросла до 10,2% в річному вимірі, а продукти харчування здорожчали на 12,2%. Фахівці прогнозують, пік цін в Україні настане у вересні та жовтні цього року, після чого інфляція дещо сповільниться.

Схожий прогноз дає і Нацбанк: наприкінці року інфляція зменшиться до однознакових рівнів, а у 2022 році поступово повернеться до 5% річних.

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Сповільнення темпів зростання споживчих цін наприкінці року фахівці пояснюють ефектом від підвищення облікової ставки НБУ с 8% до 8,5% минулого тижня.

«НБУ регулює споживання через ставку рефінансування. Чим вона вища, тим вищі відсотки по кредитам (приміром, споживчі кредити зараз ростуть шаленими темпами), і, відповідно, буде менше охочих їх брати. Крім того, вищою буде ставка за депозитами. Також очікується, що зросте дохідність державних цінних паперів – ОВДП будуть приносити вищий дохід. Тобто, підвищення облікової ставки має вплинути на споживчі ринки і дещо сповільнити інфляцію», – пояснив в коментарі ТСН.ua президент Інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак.

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Водночас, за словами члена «Економічного дискусійного клубу» Олега Пендзина, на темпи інфляції вплине цьогорічний врожай – до того ж, не лише в Україні, а у світі загалом. Адже дефіцит зерна в умовній Франції сприятиме підвищенню цін на світових ринках, що автоматично вплине на ціни й в Україні.

«Очікування в дійсності не є такими добрими. Якщо восени буде чергова хвиля пандемії, бізнес у світі знову ляже. А якщо це станеться – економічна ситуація погіршиться у всіх країнах світу. Сировинні ринки будуть падати, в Україну буде надходити менше валюти, а ціни на товари – будуть рости», – підсумовує фахівець.

Нагадаємо, що інфляція у серпні 2021 року порівняно з липнем 2021 року знизилася на 0,2%, а з початку року зросла на 6,2%.

Експерти пояснюють здорожчання продовольчих товарів в Україні трьома факторами: «злетом» цін на світових ринках, зростанням зарплат та імпортованою інфляцією.

Детальніше про те, що буде восени з цінами на продовольство, читайте в матеріалі ТСН.ua «Наслідки коронакризи: чому в Україні стрімко дорожчають продукти та що буде з цінами наприкінці року».

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