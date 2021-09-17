Під Дніпром на ходу вибухнув легковик: на задньому сидінні здетонувала ручна граната

Під Дніпром на ходу вибухнув легковик: на задньому сидінні здетонувала ручна граната

Подія обійшлася без людських жертв.

У Дніпропетровській області вдень 17 вересня вибухнув легковий автомобіль. Виявилося, в авто здетонувала ручна граната.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася в селищі Червоний Садок в Дніпровському районі області. Там під час руху автомобіля Renault на задньому сидінні вибухнула, попередньо, ручна граната РГД-5.

Вибухом відірвало двері машини. Однак подія обійшлася без людських жертв. На місце пригоди водій авто викликав поліцію і рятувальників.

Що саме стало причиною події, а також звідки у чоловіка боєприпас, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кривому Розі в одній із дев'ятиповерхівок пролунав вибух. На місце виїхали рятувальники, "швидка" та газова служба. За інформацією місцевих ЗМІ, на балконі сьомого поверху виявилися заблокованими діти.

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