Генерал армии объяснил, почему ВСУ не отступают из Бахмута

В Бахмуте ВСУ ликвидируют опытнейших военных российской оккупационной армии. В дальнейшем это не позволит оккупантам наступать по другим направлениям.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж

"В Бахмуте сегодня наступает кульминация. На этом направлении истощаются огромные силы противника. Эти силы – это профессиональный состав оккупационной армии. И этот эшелон, который должен выполнить основную задачу – захват Донецкой и Луганской областей и продвинуться на Запорожском направлении, сегодня не только не выполняет желание Путина, а обесценивается. И каждый день их ликвидируют. А потому в данной ситуации это не может продолжаться вечно. Это — подрыв обороноспособности РФ. А потому, когда ликвидируют профессиональный состав, то бросят плохо вооруженных мобилизованных, а тогда речь не идет о большом наступлении на Украину. В России не будет даже на оборону", — объяснил Маломуж.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты пытаются продвигаться из окрестностей Бахмута Донецкой области в его центр. Впрочем, украинские военные удерживают оборону и сдерживают штурмы врага.

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