"Мисс Украина": за корону будут бороться 25 финалисток

Все конкурсантки харизматичные и уверенные в себе.

Самый ожидаемый конкурс красоты "Мисс Украина" проходит в столице. Организаторы искали умных девушек с безупречной репутацией и идеальными параметрами полгода.

О том, как проходила репетиция и чем нынешний конкурс отличается от предыдущих — 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Из 10 тысяч кандидаток выбрали двадцать пять финалисток, которые попали под эти критерии. Сегодня уже среди них выберут лучшую, которая и поедет представлять Украину на всемирный конкурс.

Мисс Украина: как в этом году будут выбирать самую красивую и чем конкурс отличается от предыдущих

Первый выход будет в спортивных обтягивающих дизайнерских комбинезонах, чтобы подчеркнуть фигуры участниц. Затем купальники. А за ними вечерние платья. Между выходами и во время будут петь звезды. Одеждой девушек пытались уравнять. Как и прическами с макияжем. У всех он будет в одной цветовой гамме. Позволили только выбрать, кому идут прямые волосы, кому завитки. В конце назовут победительницу, которая поедет на "Мисс мира" в Пуэрто Рико.

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