"Міс Україна": за корону боротимуться 25 фіналісток

Всі конкурсантки харизматичні та впевнені у собі.

Найочікуваніший конкурс краси "Міс Україна" відбувається у столиці. Організатори шукали розумних дівчат з бездоганною репутацією та ідеальними параметрами пів року.

Про те, як відбувалася репетиція та чим цьогорічний конкурс відрізняється від попередніх - 21 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Із 10 тисяч кандидаток обрали двадцять п’ять фіналісток, які підпали під ці критерії. Сьогодні вже серед них оберуть найкращу, що і поїде представляти Україну на всесвітній конкурс.

Міс Україна: як цьогоріч обиратимуть найкрасивішу і чим конкурс відрізняється від попередніх

Перший вихід буде у спортивних обтислих дизайнерських комбінезонах, щоби підкреслити фігури учасниць. Потім купальники. А за ними вечірні сукні. Між виходами і під час співатимуть зірки. Одягом дівчат намагалися урівняти. Як і зачісками з макіяжем. У всіх він буде в одній кольоровій гаммі. Дозволили лише обрати, кому іде пряме волосся, кому завитки. Наприкінці назвуть переможницю, яка поїде на "Міс світу" в Пуерто Ріко.

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