ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

ЦСКА Софія - Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

Луганчани намагатимуться взяти перші очки в квартеті.

У четвер, 21 жовтня , луганська "Зоря" на виїзді проведе поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА (Софія).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Болгарської Армії". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч ЦСКА Софія - Зоря

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч ЦСКА Софія - Зоря

Так, фаворитом цього протистояння є болгарський колектив. На перемогу ЦСКА приймаються ставки у розмірі 2,22. Нічия оцінюється в 3,24. Перемога луганчан, своєю чергою, дорівнює 3,36.

У 1-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" в гостях з рахунком 1:3 програла норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( 0:3 ). Що стосується ЦСКА Софії, то вони розпочали виступи в групі з розгромної поразки від "Роми" в гостях (1:5), а в 2-му - розписали в рідних стінах безгольову нічию з "Буде-Глімт" (0:0).

норвезькому "Буде-Глімту", а потім розгромно поступилася в Запоріжжі римській "Ромі" ( ). Що стосується ЦСКА Софії, то вони розпочали виступи в групі з розгромної поразки від "Роми" в гостях (1:5), а в 2-му - розписали в рідних стінах безгольову нічию з "Буде-Глімт" (0:0). Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах поборються проти команд, які посіли треті місця у групах ЛЄ.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання