В Украине может резко подорожать мед: пасечники объяснили причины

мед / © pixabay.com

Реклама

В Украине из-за непогоды может резко подорожать мед. Добавили хлопот пчеловодам и некоторые фермеры, которые обрабатывают поля некачественными препаратами, да еще и днем. Из-за этого в отдельных регионах уже фиксируют массовый мор пчел.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Почему в этом году могут быть проблемы с медом

Свои 20 ульев в сады Иван Лысенко начал вывозить еще в апреле, когда должны были распуститься плодово-ягодные деревья. Но из-за холодов собирать пчелам было нечего. С акацией история повторилась. Сначала она померзла, а та что восстановилась — позже пожелтела и осыпалась от дождей. Поэтому вместо выкачки меда Ивану наоборот — пришлось подкармливать насекомых. Впервые за 14 лет пчеловодства. Хоть что-то удалось собрать только с рапса.

Реклама

Без весеннего меда — и учебно-опытная пасека Национального университета биоресурсов и природопользования. Ульи отсюда уже перевезли на другую локацию. Доцент кафедры пчеловодства Николай Войналович говорит: в частности, из-за того, что у насекомых мало работы — они могут начать активно роиться. То есть, образовывать новые колонии. И даже когда наконец выпадет хороший день — им уже будет не до сбора нектара.

Видео, как пчелы роятся, облепляя дома и машины — этой весной массово выкладывали жители разных уголков Украины

Сколько будет стоить мед

Из-за неурожайного сезона мед в этом году значительно подорожает, прогнозирует Иван Лысенко. В частности, акациевый. Такой мед традиционно пользуется спросом, потому что долго не загустевает и нежный на вкус. Он отмечает, что цена за пол-литра может достичь и более 600 грн.

Поднимутся и оптовые цены, прогнозируют в профильной ассоциации.

Реклама

Из-за людей пчелы погибают

А вот в Татарбунарах Одесской области — меда может не быть даже не из-за погодных капризов. А из-за халатности людей. Игорь Семенович сгребает мертвых пчел с земли горстью и тяжело вздыхает. Беды, уверен — наделали местные фермеры, которые окропили поля, не предупредив пасечников. Чем-то очень вредным.

«В начале войны было 105 ульев с пчелами. Я пошел воевать, уже 3 года. Некоторые повылетали. Сейчас было 18 сильных семей. И все пропали», — говорит он.

Пасечники подсчитали: только в Татарбунарах опустело до восьмисот ульев. А это — миллионы загибли пчел. У Валерия Владимировича из 40 семей — пропало 27. Что же произошло — должна выяснить специальная комиссия.

Всего с начала 2025 случаи отравления пчел средствами защиты растений уже зафиксировали в 11 областях. И такая ситуация повторяется из года в год.

Реклама

Часто вредят именно мелкие фермеры, которые, экономя, покупают некачественную химию. Или же обрабатывают поля днем да еще и без оповещения об этом.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Мед УЖЕ ПОЗВОЛЯТ СЕБЕ НЕ ВСЕ! Пасечники поразили прогнозом ЦЕН!