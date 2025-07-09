В Україні може різко здорожчати мед: пасічники пояснили причини

Мед / © pixabay.com

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В Україні через негоду може різко здорожчати мед. Додали клопоту бджолярам і деякі фермери, що обробляють поля неякісними препаратами, та ще й удень. Через це в окремих регіонах уже фіксують масовий мор бджіл.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Чому цього року можуть бути проблеми із медом

Свої 20 вуликів у садки Іван Лисенко почав вивозити ще у квітні, коли мали розпуститися плодово-ягідні дерева. Але через холодінь збирати бджолам було нічого. З акацією історія повторилася. Спочатку вона померзла, а та що відновилася — пізніше пожовкла та осипалася від дощів. Тож замість викачки меду Івану навпаки — довелося підгодовувати комах. Уперше за 14 років пасічникарства. Бодай щось вдалося зібрати лише з ріпака.

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Без весняного меду — і навчально-дослідна пасіка Національного університету біоресурсів та природокористування. Вулики звідси вже перевезли на іншу локацію. Доцент кафедри бджільництва Микола Войналович каже: зокрема, через те, що у комах мало роботи — вони можуть почати активно роїтися. Тобто, утворювати нові колонії. І навіть коли нарешті випаде гарна днина — їм уже буде не до збирання нектару.

Відео, як бджоли рояться, обліплюючи будинки та автівки — цієї весни масово викладали мешканці різних куточків України

Скільки коштуватиме мед

Через неурожайний сезон мед цьогоріч значно подорожчає, прогнозує Іван Лисенко. Зокрема, акацієвий. Такий мед традиційно користується попитом, бо довго не загусає та ніжний на смак. Він зазначає, що ціна за пів літри може сягнути і за понад 600 грн.

Піднімуться і гуртові ціни, прогнозують у профільній асоціації.

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Через людей бджоли гинуть

А от у Татарбунарах на Одещині — меду може не бути навіть не через погодні примхи. А недбалість людей. Ігор Семенович згрібає мертвих бджіл із землі жменею і важко зітхає. Біди, упевнений — наробили місцеві фермери, які покропили поля, не попередивши пасічників. Чимось дуже шкідливим.

“На початку війни було 105 вуликів з бджолами. Я пішов воювати, вже 3 роки. Деякі повилітали. Зараз було 18 сильних сімей. І всі пропали”, - каже він.

Пасічники підрахували: лише у Татарбунарах спорожніло до восьмисот вуликів. А це — мільйони загиближ бджіл. У Валерія Володимировича із 40 сімей — пропало 27. Що ж сталося — має з’ясувати спеціальна комісія.

Загалом від початку 2025 випадки отруєння бджіл засобами захисту рослин уже зафіксували у 11 областях. І така ситуація повторюється з року у рік.

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Часто шкодять саме дрібні фермери, які, економлячи, купують неякісну хімію. Або ж обробляють поля вдень та ще й без оповіщення про це.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мед ВЖЕ ДОЗВОЛЯТЬ СОБІ НЕ ВСІ! Пасічники ВРАЗИЛИ прогнозом ЦІН!