Военный эксперт спрогнозировал, когда и как ВСУ будут освобождать Донецк

Сейчас ВСУ будут освобождать те территории, которые были оккупированы в 2022 году, поскольку там нет такой плотной обороны и фортификационных сооружений.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Донецк сейчас не приоритетное направление для декокупации. Действительно, он будет освобожден. Но если мы сейчас займемся Донецком, то это будет отвлечение большого количества ресурсов, которые нужны на других направлениях. Освобождние Донецка, если мы рассматриваем такой сценарий, это использование подразделений в формате городского боя — это долговременные бои, которые требуют большого количества ресурсов, наиболее вероятным будет такое развитие событий: после освобождения Харьковской области ВСУ могут начать освобождение части Луганской и Донецкой областей, которые были оккупированые в 2022 году", — объяснил Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что территория Украины, которая была оккупирована в 2014 году, имеет плотную оборону.

"Если мы говорим о части, которая была оккупирована в 2014 году, они обустроили линию обороны и фортификационные сооружения. Там они будут долго держать оборону. После того, как будет освобождена другая территория, тогда роль штурмовых подразделений отойдет на второй план. Потому что артиллерия шаг за шагом будет уничтожать оккупантов. Но об освобождение Донецка пока еще рано говорить", — сказал военный эксперт.

Напомним, мобилизованные из "ЛНР" отказались воевать за фейковую "ДНР".

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