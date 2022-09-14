Військовий експерт спрогнозував, коли і як ЗСУ звільнятимуть Донецьк

Зараз ЗСУ звільнятимуть ті території, які були окуповані 2022 року, оскільки там не має такої щільної оборони та фортифікаційних споруд.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Донецьк зараз не пріоритетний напрямок для декокупації. Дійсно, його буде звільнено. Але якщо ми зараз займемось Донецьком, то це буде відволікання великої кількості ресурсів, які потрібні на інших напрямках. Звільнення Донецька, якщо ми розглядаємо такий сценарій, це - використання підрозділів у форматі міського бою. Це - довготривалі бої, які потребують великої кількості ресурсів. Найбільш вірогідним буде такий розвиток подій: після звільнення Харківської області ЗСУ можуть розпочати звільнення частини Луганської та Донецької областей. Тієї частини, яка була окупована 2022 року. Бо там відсутня щільна лінія оборони", - пояснив Коваленко.

Військовий експерт наголосив, що та територія України, яка була окупована 2014 року має щільну оборону.

"Якщо ми кажемо про частину, яка була окупована в 2014 році, вони облаштували лінію оборони та фортифікаційні споруди. Там вони довго триматимуть оборону. Після того, як буде звільнена інша територія, тоді роль штурмових підрозділів відійде на другий план. Бо артилерія крок за кроком знищуватиме окупантів. Але про звільнення Донецька поки ще зарано говорити", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, мобілізовані з "ЛНР" відмовились воювати за фейкову "ДНР".

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