За два дні до смерті: фотографиня, яка зробила останні знімки Єлизавети II, розповіла, про що вони говорили з королевою

Фотографиня Джейн Барлоу розповіла, якою запам'ятала королеву під час їхньої останньої зустрічі.
Останні світлини королеви Єлизавети II зробила фотографиня PA Media Джейн Барлоу. Вона зняла останню аудієнцію монархині з новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, за два дні до смерті королеви.
Пані Барлоу пригадала, що того дня Єлизавета II була "дуже усміхненою", пише BBC News.
До прибуття Ліз Трасс вони мило розмовляли. Королева говорила про погоду та про те, наскільки темно, і була тендітною та у гарному настрої.
"Я була там, щоб сфотографувати її зустріч з новою прем’єр-міністркою, але для мене найкращим був знімок королеви окремо. І тепер він, вочевидь, став ще важливішим. Це справжній привілей - мати можливість зробити цю світлину, це честь і привілей. Це стосується багатьох частин нашої роботи", - сказала пані Барлоу.
Джейн розповіла, що Єлизавета II зустріла Трасс з широкою усмішкою.
Фотографія, на якій королева тисне руку прем'єр-міністерці, викликала занепокоєння у всіх щодо її здоров’я, оскільки на правій руці Її Величності, здавалося, був синець.
Барлоу сказала, що королева мала кращий вигляд наприкінці червня, коли вона її фотографувала.
"Вона справді мала більш тендітний вигляд, ніж, коли я фотографувала її влітку", - зауважила Барлоу.
"Коли вона прийшла на Голірудський тиждень, тоді мені сказали, що у неї буде одна, можливо, дві зустрічі, але того тижня у неї було досить багато", - пригадала Джейн.
Того тижня Барлоу фотографувала королеву під час аудієнції з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен і президентом Голіруду Елісоном Джонстоном. Єлизавета II також брала участь у низці офіційних заходів.
Нагадаємо, стало відомо, що зробила Єлизавета II перед смертю, перш ніж мирно піти.
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