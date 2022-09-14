За два дні до смерті: фотографиня, яка зробила останні знімки Єлизавети II, розповіла, про що вони говорили з королевою

Останні світлини королеви Єлизавети II зробила фотографиня PA Media Джейн Барлоу. Вона зняла останню аудієнцію монархині з новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс у вівторок, 6 вересня, за два дні до смерті королеви.

Пані Барлоу пригадала, що того дня Єлизавета II була "дуже усміхненою", пише BBC News.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

До прибуття Ліз Трасс вони мило розмовляли. Королева говорила про погоду та про те, наскільки темно, і була тендітною та у гарному настрої.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Я була там, щоб сфотографувати її зустріч з новою прем’єр-міністркою, але для мене найкращим був знімок королеви окремо. І тепер він, вочевидь, став ще важливішим. Це справжній привілей - мати можливість зробити цю світлину, це честь і привілей. Це стосується багатьох частин нашої роботи", - сказала пані Барлоу.

Королева Єлизавета II і Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Джейн розповіла, що Єлизавета II зустріла Трасс з широкою усмішкою.

Фотографія, на якій королева тисне руку прем'єр-міністерці, викликала занепокоєння у всіх щодо її здоров’я, оскільки на правій руці Її Величності, здавалося, був синець.

Королева Єлизавета II і Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Барлоу сказала, що королева мала кращий вигляд наприкінці червня, коли вона її фотографувала.

"Вона справді мала більш тендітний вигляд, ніж, коли я фотографувала її влітку", - зауважила Барлоу.

"Коли вона прийшла на Голірудський тиждень, тоді мені сказали, що у неї буде одна, можливо, дві зустрічі, але того тижня у неї було досить багато", - пригадала Джейн.

Того тижня Барлоу фотографувала королеву під час аудієнції з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен і президентом Голіруду Елісоном Джонстоном. Єлизавета II також брала участь у низці офіційних заходів.

Королева Єлизавета II і Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, стало відомо, що зробила Єлизавета II перед смертю, перш ніж мирно піти.

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