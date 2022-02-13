19-летний житель Херсона перепел хит Måneskin

Глеб Пархоменко ошеломил своим выступлением.

Попытаться покорить тренеров своим выступлением пришел и житель Херсонщины, Глеб Пархоменко.

19-летний юноша хоть и учится на реабилитолога, но все же мечтает стать рокером. А любовь к рок-песням у Глеба появилась еще в детстве. Школьный ди-джей часто включал школьникам поп-музыку, но иногда хиты AC/DC. Глеб настолько увлекся их музыкой, что сразу же побежал к родителям и попросил купить ему гитару.

"Музыка – это моя страсть, моя любовь, моя жизнь. Как я могу отказаться от нее, если у меня все мысли только о ней", — поделился Глеб

На сцене "Голосу країни-12" рокер исполнил хит группы Måneskin — I WANNA BE YOUR SLAVE и просто ошеломил своим выступлением.

Одновременно красные кнопки нажали Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Позже к ним присоединилась и Оля Полякова.

За Глеба началась настоящая борьба между тренерами.

"Мне очень интересно с этим было бы поработать. Я очень вас приглашаю ко мне. Я была бы рада вас видеть в своей команде", — прокомментировала Оля Полякова.

Впрочем, юноша выбрал команду Нади Дорофеевой.

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