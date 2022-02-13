Тест: насколько зоркие ваши глаза?

Говорят, что когда-то люди проверяли свое зрение с помощью звезд. Им пришлось посмотреть на ночное небо и найти Большую Медведицу. Если они могли видеть маленькую звездочку на рукоятке ковша, их зрение считали хорошим.

Вы также можете использовать этот метод сегодня. Предлагаем пройти тест, который покажет, насколько зорки ваши глаза.

Хотя тестируем, скорее, не зрение, а внимание. Сможете ли вы найти спрятанные предметы на следующих изображениях?

Давайте начнем с простой задачи...

Найдите цветок среди этих мандаринов

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В конфетах есть кнопка

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Вы видите изюминку в кофейных зернах?

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Найдите бобовое зерно, которое хочет стать камешком

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Найдите пружину в шурупах

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Найдите чернику в виноградных гроздьях

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А теперь смотрите результаты

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