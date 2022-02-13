"Голос країни-12": участник хора Веревки восхитил оперным голосом

Дмитрий Цымбал хочет наконец-то осуществить свою мечту.

В четвертом эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" вышел на сцену Дмитрий Цымбал.

Исполнитель является участником хора имени Григория Веревки. Однако Дмитрий мечтает выйти из своей зоны комфорта и попытаться петь песни сольно.

"В детстве была мечта петь сольно. Эта мечта не была реализована по определенным обстоятельствам, которые сложились в моей жизни. Проект "Голос країни" — это такой вызов, оставить временно зону комфорта и проявить себя не как артист хора Веревки, а как сольный артист. Надо двигаться вперед", – поделился Дмитрий.

В общем, исполнитель вышел на сцену и просто ошарашил своим оперным голосом. Почти сразу же нажала красную кнопку Оля Полякова. Немного погодя развернулся и Святослав Вакарчук.

Тренеры начали уговаривать пойти Дмитрия именно в их команду. В общем, певец выбрал Святослава Вакарчука.

"Я в первую очередь на "Голос країни" прихожу для того, чтобы иметь возможность с моими конкурсантами делать на европейском уровне украинско-народную музыку, которая до сих пор недооценена. А я хочу, чтобы она звучала с больших сцен. С вами мы это сделаем", – прокомментировал Вакарчук.

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