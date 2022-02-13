"Голос країни-12": учасник хору Верьовки захопив оперним голосом

Дмитро Цимбал хоче нарешті здійснити свою мрію.

У четвертому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" вийшов на сцену Дмитро Цимбал.

Виконавець є учасником хору імені Григорія Верьовки. Втім, Дмитро мріє вийти зі своєї зони комфорту та спробувати співати пісні сольно.

"У дитинстві була мрія співати сольно. Ця мрія не була реалізована через певні обставини, які склалися у моєму житті. Проєкт "Голос країни" - це такий виклик, залишити тимчасово зону комфорту та себе проявити не як артист хору Верьовки, а як сольний артист. Треба рухатися вперед", - поділився Дмитро.

Загалом виконавець вийшов на сцену та просто ошелешив своїм оперним голосом. Майже одразу ж натиснула червону кнопку Оля Полякова. Трішки згодом розвернувся й Святослава Вакарчук.

Тренери почали вмовляти піти Дмитра саме до їхньої команди. Загалом, співак обрав Святослава Вакарчука.

"Я першою чергою на "Голос країни" приходжу для того, щоб мати можливість з моїми конкурсантами робити на європейському рівні українсько-народну музику, яка досі є недооціненою. А я хочу, щоб вона звучала з великих сцен. З вами ми це зробимо", - прокоментував Вакарчук.

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