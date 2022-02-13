Учасник "Голосу" просто на сцені освідчився своїй коханій

Дівчина відповіла "так".

На сцену "Голосу країни-12" вийшов Володимир Порубайло, аби підкорити тренерів шоу своїм виступом.

Юнак почав співати ще в дитинстві. В рідному селі Володимира відкрилася перша музична школа, і йому запропонували ходити до хору. Пізніше хлопець переїхав до Одеси, але співати не перестав.

Наразі він разом з гуртом виступає в одеському ресторані. Втім, Володимир хоче нарешті показати свій талант. Тому виконавець прийшов на проєкт та захопив співом Олю Полякову та Надю Дорофєєву, до команди якої згодом й пішов.

Втім, на цьому сюрпризи не закінчилися. Після виступу Володимир освідчився своїй коханій.

"Андріаночко, рідно! Дякую тобі велике за те, що ти мене підтримувала. Ти мій двигун по життю. Я тебе дуже сильно обожнюю та кохаю. Я хочу, аби ти надалі була поруч зі мною все моє життя. Це тобі", - сказав Володимир, встав на одне коліно та дістав обручку.

Для дівчинки освідчення коханого було справжньою несподіванкою. Вона не стрималась та заплакала. Андріана не змогла вимовити жодного слова, тому лише головую показала свою згоду.

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