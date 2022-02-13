Alina Pash про сварку з солістом Kalush: "От чимось він мене не варить"

Alina Pash про сварку з солістом Kalush: "От чимось він мене не варить"

Між артистами вже тривалий час неприхована війна.

Представниця України на конкурсі "Євробачення-2022" Alina Pash прокоментувала сварку між нею та срібними призерами нацвідбору, гуртом Kalush.

У "Світському житті" Аліна розповіла про ту ситуацію, коли звинуватила колег у плагіаті:

"Я виставила це до себе в Інсту і сказала: "Люди, зацініть, вам справді так само схоже, як і мені? Тому що мені 20 людей до цього скинули. І це не вперше, коли у нас із гуртом Kalush сталася ось така от курйозна ситуація. Коли в них обкладинка пісні має такий самий вигляд, як моя обкладинка пісні. Їхній кліп "Гори", – просто можна знайти скріншоти які схожі із кліпу Bitanga. Знімайте гори, робіть реп-фольк, але, будь ласка, робіть це по-своєму", - сказала Паш.

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Також артистка поділилася, чи розмовляла особисто з Kalush про ситуацію, що склалася. Виконавиця запевнила, що у чудових стосунках з усіма учасниками Kalush, окрім їхнього соліста Олега Псюка:

"Якщо говорити про гурт Kalush, то з усіма учасниками у мене класні стосунки, крім Псюка. От чимось він мене не варить. Розмовляли за лаштунками… У нас видне таке небажання одне з одним говорити", - зазначила Аліна.

Щодо того, що гурт Kalush планує подавати до суду з приводу фальсифікації результатів глядацького голосування, Паш сказала: "Значить, дуже хоче дружити зі мною Псюк".

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