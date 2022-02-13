Завершилася телефонна розмова Байдена та Зеленського: перші подробиці

Переговори тривали майже годину.

Завершилася телефонна розмова президентів України та США Володмира Зеленського та Джо Байдена. Лідери двох країн обговорювали російську агресію та ескалацію конфлікту біля українських кордонів.

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Як відомо, переговори між американським та українським президентами розпочалися приблизно о 18:30 за київським часом і завершилися орієнтовно о 19:30.

Нагадаємо, що низка західних ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в спецслужбах та дипломатичних установах інших країн, що Росія ніби планує військове вторгнення до України вже наступного тижня. За даними іноземних ЗМІ, Росія може напасти 15-16 лютого.

Щодня відбуваються десятки дипломатичних перемовин між лідерами країн щодо російської агресії.

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала понад півтори години. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. Після того Макрон переговорив із Зеленським, а також канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину. Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.

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