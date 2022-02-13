Завершился телефонный разговор Байдена и Зеленского: первые подробности

Переговоры продолжались около часа.

Завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Лидеры двух стран обсуждали российскую агрессию и эскалацию конфликта у украинских границ.

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Как известно, переговоры между американским и украинским президентами начались примерно в 18.30 по киевскому времени и завершились ориентировочно в 19.30.

Напомним, что ряд западных СМИ сообщают со ссылкой на источники в спецслужбах и дипломатических учреждениях других стран, что Россия вроде бы планирует военное вторжение в Украину уже на следующей неделе. По данным иностранных СМИ, Россия может напасть 15-16 февраля.

Каждый день проходят десятки дипломатических переговоров между лидерами стран по поводу российской агрессии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился более полутора часов. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины. После этого Макрон переговорил с Зеленским, а также канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа. Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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