Правительство вечером срочно собирается на заседание: что будут решать

Правительство вечером срочно собирается на заседание: что будут решать

Заседание состоится в 20.00.

Кабинет министров Украины вечером 13 февраля срочно соберется на заседание из-за ситуации с авиаперевозками.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его словам, Министерство инфраструктуры в течение сегодняшнего дня подготовило проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям продолжать полеты в Украину и обратно. Эти документы помогут авиаперевозчикам в отношениях со страховщиками.

"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены — Украину можно летать и никаких проблем нет ”, – написал он.

Он отметил, что в Офисе президента ожидают положительные решения правительства. Заседание Кабмина запланировано на 20.00.

Напомним, ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

Впоследствии стало известно, что международные авиаперевозчики обходят воздушное пространство Украины и Черного моря на фоне информации о вероятном российском вторжении. Об свидетельствует портал Flightradar24, который отслеживает полеты воздушных судов в реальном времени.

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