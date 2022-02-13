Тест: наскільки пильні ваші очі?

Говорять, що колись люди перевіряли свій зір за допомогою зірок. Їм доводилося подивитися на нічне небо та знайти Велику Ведмедицю. Якщо вони могли бачити маленьку зірочку на рукоятці ковша, їхній зір вважали нормальним.

Ви також можете використати цей метод сьогодні. Пропонуємо пройти тест, який покаже, наскільки пильні ваші очі.

Хоча тестуємо, скоріше, не зір, а увагу. Чи зможете ви знайти заховані предмети на наступних зображеннях?

Давайте почнемо з простого завдання.

Знайдіть квітку серед цих мандаринів

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У цукерках є кнопка

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Ви бачите родзинку у кавових зернах?

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Знайдіть бобове зерно, яке хоче стати камінчиком

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Знайдіть пружину в шурупах

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Знайдіть чорницю у виноградних гронах

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А тепер дивіться результати

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